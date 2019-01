Kosmonosy - Mažoretky Pomněnky absolvovaly v závěru minulého týdne cestu do Chorvatska, kde se zúčastnily mistrovství Evropy. A opět sbíraly drahé kovy. O cestě k Jadranu vypráví Nikol Pecháčková

Mažoretky z Kosmonos na mistrovství Evropy v Chorvatsku. | Foto: Mažoretky Pomněnky

Akce se konala v termínu 3. až 5.října ve Slavonském Brodě v Chorvatsku. Na cestu jsme se vydaly už ve čtvrtek 2. října ve večerních hodinách. Brzy nato se k nám přidala i děvčata z Dobrovice. Naši cestu zpříjemnil růžový autobus a celá cesta se nesla ve veselém duchu.

Do cílové stanice jsme dorazily v brzkých ranních hodinách, a děvčata tak měla čas na probuzení a přípravu na prostorovou a hudební zkoušku, která probíhala od 9.05 do 10.05 hodin. Každá země měla pro tuto zkoušku vyhrazenu právě hodinu. Díky ní jsme si připravily strategii celého vystoupení, které jsme ovšem mohly předvést až v závěru celého soutěžního víkendu.

Vlastní růžový autobus (tedy fialový, pan řidič nás upozornil na správnou barvu autobusu) byl velkou výhodou, protože jsme se díky němu mohly po 10. hodině přesunout do našeho hotelu, který byl vzdálený 35 kilometrů od haly. Ostatní členové české výpravy, kteří jeli jiným autobusem, se museli vypořádat s povinnou pauzou řidičů a čekat v hale celý den.

Náš hotel byl krásný, vše čisté, uhlazené a jako první věc, kterou jsme vyzkoušely, byly postele. Přivítaly nás s otevřenou náručí. Jedinou nevýhodou pro nás bylo to, že se hotel nacházel v bosenské Derventě a to pro nás znamenalo přejezdy hranic. Celníci si nás museli pokaždé zkontrolovat. Samozřejmě, kdo by se na nás nechtěl podívat?



Večer jsme se musely přesunout zpět do haly na zahajovací ceremoniál. Atmosféra byla úžasná. Češky byly oproti ostatním zemím ve značné přesile a navíc jsme se dokázaly krásně sladit vlajkami a stužkami do vlasů. Česká republika při nástupu zabrala bezesporu největší plochu. Evropský prezident svazu NBTA za znění hymny umístil naši vlajku do stojánku, stejně tak i ostatní vlajky zemí a soutěž mohla následující den odstartovat.

Pro nás soutěžní den začal časně ráno, protože jedna naše mažoretka soutěžila v kategorii dětí v disciplíně sólo s rekvizitami a tento závod začínal hned v 8.30 hodin. Její výkon se vydařil a předvedla vše, jak nejlépe mohla. Po zbytek dne jsme podporovaly ostatní soutěžící a zástupce ČR a večer se opět odebraly do hotelu.

Neděle. Náš Den D. Ráno jsme se už musely sbalit a připravit si vše na vystoupení. Nervozita na nás začala působit až po obědě, kdy jsme se začaly připravovat na svou disciplínu show v kategorii senior. Našim tématem byl cirkus. Obličeje dívek se změnily v klaunské masky a oblečení na pestrobarevný fráček s kalhotami. Po rozcvičení a přípravě rekvizit jsme předvedly naši cirkusovou show.

Vystoupení začalo v 18.20 a skončilo v 18.25 hodin. Show se nám ale velmi povedla! Byly jsme spokojené a nedočkavě jsme se připravovaly na konečný ceremoniál.

Při nástupu si to všichni Češi náramně užili. Skákali jsme a skandovali různé pokřiky. Zaznělo i „kdo neskáče, není Čech". Samozřejmě jsme přehlušili skandování ostatních zemí.

A je to tu vyhlášení a pořádné napětí. Jako první se vyhlašovalo sólo Evičky Beranové. Super! Vybojovala 2. místo a získala tak titul vicemistra Evropy pro rok 2014. Češi vyhrávali, co to šlo. Přišlo vyhlašování týmů. Naše disciplína. Ale naše jméno neslyšíme na prvních pozicích. Samozřejmě, že jsme zklamané, ale když se dozvíme, že jsme jen o několik bodů minuly 3. a obsadily krásné 4. místo, nás zármutek lehce opouští. Být čtvrtým nejlepším týmem v celé Evropě je pro nás čest a je to pro nás další motivace k tomu být příští rok ještě lepší.

Celé mistrovství proběhlo v dobré náladě a optimistickém duchu. Jsme velmi vděčné našim trenérkám a rodičům, kteří nám pomáhali s přípravou rekvizit. Dále děkujeme městu Kosmonosy za finanční podporu a dalším lidem, kteří nás podpořili a napomohli tomu, že jsme se mohly mistrovství Evropy zúčastnit.

Získaly jsme mnoho nových zkušeností a jsme odhodlány je předat našim mladším mažoretkám a jednou dosáhnout vysněného titulu.

Autor: Nikol Pecháčková, Pomněnky Kosmonosy