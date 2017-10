Další účet vichřice: Muž z Bělé, na kterého spadl strom, v nemocnici zemřel

Mladoboleslavsko - Česko má třetí oběť víkendové vichřice. Osudovou se stala osmapadesátiletému muži z Bělé pod Bezdězem.

V neděli odpoledne v Papírenské ulici v Bělé nevydržel nápor větru starý strom a zřítil se na procházejícího muže. Ten byl s vážnými zraněními letecky transportován do Liberce, kde mu byla poskytnuta intenzivní lékařská péče. „Muž utrpěl vážná mnohočetná poranění. Byl v přímém ohrožení života, a také napojen na umělou plicní ventilaci. Bohužel, muž v pondělí svým zraněním podlehl,“ sdělila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Starostka Bělé Jitka Tošovská v pondělí v odpoledních hodinách potvrdila tragickou událost, nicméně žádné bližší informace o neštěstí neuvedla.

S jinými starostmi se potýkali v Mnichově Hradišti. Tady mohou mluvit o velkém štěstí. Na místním fotbalovém stadionu vítr dokázal svou silou vyvrátit strom a utrhnout střechu. „Stalo se to v neděli po sedmé ranní. Připravoval jsem mistrovské utkání našeho dorostu a v tom se ozvaly dvě rány. Nejdříve spadl na tribunu strom a pak uletěla střecha,“ řekl správce areálu Martin Smetana.

Vzhledem k brzké ranní hodině se naštěstí nikomu nic nestalo, protože střecha doletěla do míst, kde obvykle parkují auta a pohybují se lidé. „Všechno je podmáčené, stropy, podlahy, elektrika, čeká nás tak půlroční rekonstrukce, ale chod klubu to neovlivní. Do konce sezóny chybí tři zápasy,“ plánuje Smetana.

„To je šílené, co vítr dokáže za divy. Představuji si, že by tady někdo zrovna šel, vždyť tudy chodí na taneční zábavy i na fotbal davy,“ podotkla mladá maminka, které procházela kolem stadionu s kočárkem.

Mnichovohradišťský fotbalový areál, který sousedí i s tenisovými kurty, v minulosti mnohokrát čelil velké vodě, stadion byl několikrát pod vodou a to včetně budov. Nyní je celá lokalita chráněna protipovodňovou hrází.

„Trvalo to hodně dlouho, než byla hráz postavena, ale určitě se všem ulevilo,“ uvedl muž, který v pondělí procházel kolem stadionu a nevěřícně kroutil hlavou nad utrženou střechou.