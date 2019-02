Mladá Boleslav - Na pozemcích vedle koupaliště na Jičínské ulici měla v plánu stavební firma vybudovat další obchodní dům

Kaufland. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Ve městě automobilů najdete nepočítaně nejrůznějších obchodních řetězců, v podstatě na každém konci města mohou Boleslaváci trávit dlouhé hodiny nakupováním.



Nyní se objevil nápad na vznik dalšího supermarketu v lokalitě vedle městského koupaliště, což potvrdil i náměstek primátora Adolf Beznoska.



„Obrátila se na nás firma, která chtěla od města odkoupit zhruba 43 tisíc metrů čtverečních pozemků za areálem koupaliště. Měli tady v plánu postavit obchodní dům Kaufland," vysvětlil náměstek Beznoska záměr využití této plochy.



Dodal ale, že rada města na svém čtvrtečním zasedání tento návrh zamítla a pozemky prodávat nehodlá.



„Je to hlavně z toho důvodu, že do budoucna je v plánu nějakým způsobem rozšířit sportovní areál, který je u stávajícího koupaliště, takže si nechceme uzavřít cestu tím, že bychom pozemky prodali. Nehledě na to, že já osobně jsem přesvědčen o zbytečnosti dalšího obchodního centra," vysvětlil Adolf Beznoska.



Na pozemcích, o kterých se jedná, měl podle původních plánů a přání řady zastupitelů vyrůst krytý bazén, později přesunutý na Štěpánku a v současné chvíli visící na půli cety mezi lesoparkem a nikdy neotevřeným leteckým muzeem.