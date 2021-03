„Muž je podezřelý z trestného činu šíření nakažlivé nemoci,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Za to mu v této mimořádné době hrozí až osm let vězení. Do pátrání po zmizelém se hned po ohlášení případu pustili strážníci. Našli ho v Havlíčkově ulici a předali do rukou Policie ČR. Orgány státní správy teď budou trasovat pohyb muže a zjišťovat, s kým se setkal a koho mohl nakazit.

Nakažená žena pobývala mezi dalšími klienty

Do popředí zájmu médií se mladoboleslavští lidé bez domova dostali už minulý týden. Jak potvrdila mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková v azylovém středisku Naděje ve Štyrsově ulici pobývala mezi dalšími klienty žena, u níž testy prokázaly nákazu covidem 19.

„Žena to nikomu neoznámila a ve středisku pobývala už před testy, takže přišla do styku s řadou dalších klientů,“ vysvětlila magistrátní mluvčí.

Žena porušila karanténu a zatajila covid. Hrozí jí vězení Přečíst článek ›

Hygienici nařídili karanténu všem klientům Naděje, kteří mohli s nakaženou ženou přijít do kontaktu. Na řešení situace se podílely odbor bezpečnosti a prevence kriminality i sociální odbor.

„Aktivovali jsme ubytovací zařízení, které je k dispozici předmětným klientům střediska Naděje v karanténě,“ potvrdil vedoucí sociálního odboru Vladislav Král.

Provoz azylového střediska zůstal zachován

Objekt, v němž lidé bez domova našli dočasné útočiště, je pravidelně dezinfikován, klienti i obsluha dostali ochranné pomůcky. Provoz azylového střediska zůstal zachován.

„Zaměstnanci mají po celou pracovní dobu respirátory, nemusí do karantény. Problematické to bylo s klienty, protože nakažená žena s nimi byla v kontaktu v jídelně a pak ještě v noclehárně,“ uvedl vedoucí boleslavské Naděje Tadeáš Hrabovský.

Také v tomto případě bude může mít chování ženy dohru.

„Do případu se vložila i policie, která zjišťuje, zda nedošlo k trestnému činu úmyslného šíření nakažlivé nemoci,“ dodala Šárka Charousková.