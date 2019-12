Úsek nebyl pro řidiče zrovna komfortní, dalo by se říci, že byl dokonce problematický. Práce na rozšiřování skončily s nečekaným předstihem. „Původně měly práce na rozšíření úseku skončit až za tři týdny, vše se ale podařilo dodělat před termínem. Místo je tak opět bez problémů průjezdné a doprava kolem města by se díky tomu měla urychlit,“ pokračovala Charousková.

Jde o místo, kterým denně projede přibližně 46 tisíc automobilů, což je aktuálně o 31 procent více než v roce 2010. „Vybudování třetího pruhu stálo 25 milionů korun,“ doplnila Šárka Charousková.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se dálnice D10, která je už nyní přehlcená automobily, měla na tři pruhy rozšířit v úplně celém úseku od Prahy do Mladé Boleslavi, a to obousměrně. Ještě před nedávnem přitom vůbec nešlo o dálnici, ale o rychlostní silnici.

V Mladé Boleslavi stále existují nájezdy a sjezdy, které dělí jen velmi malý kus silnice, takže se v těchto úsecích stává poměrně nebezpečnou. Zvláště potom je zde cítit určitý diskomfort v případě, kdy jede auto rovně na nájezdu a kamion před ním začne manévrovat na sjezdu. Nehody tam bývají na denním pořádku.