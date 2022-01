Aktuálně největší zakázkou na D10 pro letošní rok, která je již zasmluvněná, je rekonstrukce úseku z Benátek nad Jizerou do Tuřic ve směru do Prahy. Zakázku za 133 milionů korun získal Metrostav Infrastructure. V rámci stavby dojde i k prodloužení a rozšíření připojovacího a odbočovacího pruhu LS na Benátky n/J, tak aby odpovídaly normě. Součástí oprav bude kromě levého jízdního pásu oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících příkopů a výměna vadných žlabovek, bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Má trvat od dubna do června.