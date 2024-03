U dálnice D10 pokácí na tři sta stromů. Hrozí pádem do jízdní dráhy aut

/FOTO, VIDEO/ Kolem tří stovek stromů vykácí specializovaná firma do konce dubna v bezprostřední blízkosti dálnice D10. Na trase od Prahy po Mladou Boleslav, a to obousměrně, hrozí stromy pádem a mohly by ohrozit bezpečný provoz na dálnici. „My samozřejmě nic takového riskovat nechceme, proto k této akci přistupujeme,“ řekl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V bezprostřední blízkosti dálnice D10 v úseku mezi Prahou a Mladou Boleslaví půjde k zemi kolem tří stovek stromů. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Odstranění vytipovaných stromů potrvá více než měsíc. V místě prováděných prací bude dálnice zúžena do jednoho jízdního pruhu. „Firma se bude snažit pracovat mimo dopravní špičku. Vždy po dokončení prací v daném úseku omezení pro řidiče zmizí,“ doplnil Rýdl. Řidiči by místy se zúžením dálnice měli projíždět maximálně osmdesátikilometrovou rychlostí, což část z nich už první den zjevně nedodržovala. Stromy určené ke kácení poznamenala především sněhová kalamita z přelomu listopadu a prosince, a následné větrné počasí. „Většinou se jedná o mladé stromy, které budeme buď kácet, nebo jim odstraňovat části korun či větve hrozící zřícením. Průměr kmenu mají zpravidla do 25 centimetrů. Bohužel často mají kořeny pnoucí se pod zemí spíše do stran, než do hloubky a při nepříznivém počasí hrozí jejich vývrat a možný pád,“ vysvětlil mluvčí ŘSD. Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický Začátku kácení předcházel objednaný dendrologický průzkum. Ten nebezpečnost stromů u kraje dálnice potvrdil a rizikové stromy byly označeny barvou. Je jich více než tři stovky na obou stranách dálnice. Většina z nich půjde k zemi kompletně. „Budeme pracovat pomocí vysokozdvižné plošiny, částečně nám pomohou i lezci,“ řekl technik Jan Studený z firmy H – Rekultivace, která kácení stromů provádí.

