Na železnici v Praze a Středočeském kraji byla týden před velikonočními svátky zahájena nová turistická sezóna, která pokračuje až do podzimu. Zájemci o poznávání krás středních Čech se mohou i letos těšit na tradiční jízdy do turisticky atraktivních míst, přibudou ale také nové trasy.

Provoz Cyklohráčku, který míří každou sobotu z Prahy do Slaného, bude podobně jako v minulém roce od 9. července do 22. srpna rozšířen o úterní a čtvrteční jízdy k dalším cílům - nejen ve středních Čechách.

Vyrazí například do Mladé Boleslavi, dále do Nelahozevsi, Dobříše, Českého Šternberka, Kácova či Lužné u Rakovníka. Těchto vlakových výletů bude čtrnáct. Podrobnosti budou v předstihu zveřejněny na webu nebo na sociálních sítích Pražské integrované dopravy.

Co je Cyklohráček

- výletní vlak pro děti i dospělé

- sestaven je ze čtyř speciálně upravených vozů především s hracími koutky pro děti různého věku

- vyráží z pražského hlavního nádraží (ranní spoj) nebo ze Smíchova (polední spoj) do města Slaný, na stejná nádraží se také vrací

- jede po nejhezčí pražské železniční trati přes Jinonice, Cibulku a Zličín, středočeskou Hostivici, kolem hradu Okoř a Zákolanským údolím

- v sezoně ještě několikrát zavítá až do Zlonic, kde se nedaleko nádraží nachází železniční muzeum

- cestující mohou během cesty navštívit spoustu turisticky vyhledávaných destinací.

- do Slaného jezdí každou sobotu, neděli a svátky od 23. března do 28. října

- od 9. července do 22. srpna nabídne ještě úterní a čtvrteční výlety do dalších míst