/FOTO/ Největší cukrovar v České republice letos investuje jak do své budoucnosti, tak do zlepšení ekologie. Reagoval tak na zpřísňující se legislativu v oblasti životního prostředí a závazek ve snižování emisí oxidu uhličitého, zároveň ale zefektivní výrobu.

Takovou přestavbu dobrovický závod nepamatuje. Společnost Tereos TTD do něj letos investuje zhruba 800 milionů korun, přičemž největší investicí je instalace extrakční věže za 350 milionů korun, která nahradí dvě ze tří difuzí, které jsou v provozu už 45 let.

Dojde také k přestavbě dopravníků řízků ze stávající extrakční věže a následně do řízkolisů. „Nejviditelnější stavbou je potom nové cukerné silo s kapacitou 50 tisíc tun, díky kterému dojde ke zdvojnásobení skladovací kapacity závodu. To přinese snížení dopravní zátěže a z ní vznikajících emisí. Dalším cílem této investice je úspora finančních prostředků vynaložených na balení, skladování a manipulaci s cukrem, kterého se v Dobrovici vyrobí za kampaň 220 tisíc tun,“ informoval Jakub Hradiský ve Zpravodaji Dobrovicka. Stavba sila by měla být dokončena letos v listopadu.

Investice těmito kroky nekončí. „Celkově plánuje společnost Tereos TTD investovat do roku 2030 jednotky miliard korun, aby splnila cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2032 v porovnání s rokem 2022,“ informoval Hradiský.

Cukrovar funguje od roku 1831, lihovar od roku 2006 a dnes je největším, nejstarším a zároveň nejmodernějším závodem svého druhu v České republice. Denně zpracuje 15 tisíc tun řepy, ročně vyrobí 200 tisíc tun cukru a 1 milion hektolitrů lihu.