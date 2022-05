„Škoda Auto se rozhodla vybudovat nový příjezd do závodu jako významný příspěvek pro zklidnění dopravy v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. Kamionům se zkrátí cesta a ve spojení s chystanými veřejnými komunikacemi dojde k zásadnímu snížení zátěže v obou městech,“ řekl Michael Oeljeklaus, člen představenstva za oblast výroby a logistiky.

Automobilka do stavby investuje 650 milionů korun, po dokončení bude most sloužit především nákladní kamionové dopravě, která tudy bude přivážet komponenty nezbytné pro výrobu. Opačnou cestou budou závod opouštět nové vozy směřující do lokalit, jež nejsou vhodné pro jinak upřednostňovanou vlakovou dopravu.

Most bude dlouhý 357 metrů a široký 22 metrů, jeho projekční příprava začala v dubnu minulého roku a do zkušebního provozu by měl být uveden v červnu 2023.