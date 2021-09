Program v někdejší hale za průmyslovkou, jež se nyní označuje jako centrum Pluhárna, se připojí dvě hodiny po poledni. Do aktivního pohybu tam návštěvníky vtáhnou zástupci basketbalového a florbalového klubu, v rámci vystoupení se představí cheerleaders neboli „roztleskávačky“ a vyznavači capoeiry, bojového umění prolínajícího se s tancem. Od 18 hodin také odstartuje benefiční běh městem.

Výstaviště nabídne program od 10 do 16 hodin, přičemž zájemci mohou absolvovat například kardiovaskulární vyšetření, prověření znamének na kůži, ale i diagnostiku pohybového aparátu, nebo konzultace s fyzioterapeutem. Chystají se také workshopy zaměřené na zdravý pohyb.

Zdraví se v Mladé Boleslavi ve čtvrtek 30. září nastěhuje na výstaviště a do Pluhárny. Přesněji: jde o akci nazvanou Den zdraví, kterou pro návštěvníky chystá Nadační fond Škoda Auto ve spolupráci se Škoda Auto Vysokou školou a místními sportovními kluby, přičemž partnery jsou i Klaudiánova nemocnice a Klinika Dr. Pírka.

