Pietní vzpomínka začala připomenutím historie holocaustu a mementa s ním spojeného, následovalo položení květin a zapálení svíčky u paty památníku a proslovy hostů.

„Holocaust a jeho nepředstavitelné hrůzy, které se vryly do osudů a pamětí několika generací, nesmí zůstat zapomenuty. Zlo totiž nelze odstranit, pokud zároveň není odstraněna jeho příčina. Jako společnost bychom proto měli důsledně odmítat jakékoli formy agrese – včetně té verbální. Nesmíme mlčky přihlížet tomu, že je někdo ponižován, zesměšňován či dokonce napadán kvůli své jinakosti. Holocaust nás totiž naučil jednoduchou pravdu: mlčení je prvním krokem k přijetí. Mlčení může být i spoluúčast. My tu dnes jsme, abychom nemlčeli," řekla mimo jiné náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Několik desítek lidí včetně gymnaziálních studentů se následně střídalo u řečnického pultíku, aby veřejně přečetli jména téměř 1200 obětí holocaustu, které pocházely buď přímo z Mladé Boleslavi, nebo z jejího okolí. Přečtení všech jmen trvalo několik desítek minut.

Areál mladoboleslavského hradu sloužil na přelomu let 1942 a 1943 jako shromaždiště židovského obyvatelstva před jejich další deportací. V lednu roku 1943 byly z Mladé Boleslavi vypraveny dva transporty do Terezína. První transport nesl označení Cl a z Mladé Boleslavi s ním do terezínského ghetta ve středu 13. ledna 1943 odjelo 550 lidí. V sobotu 16. ledna 1943 následoval druhý transport s označením Cm, kterým bylo do Terezína převezeno 491 osob. Až na některé starší lidi, zemřelé již v Terezíně, většina zahynula v osvětimských plynových komorách. Osvobození a návratu do Mladé Boleslavi se dočkalo jen 48 z nich.