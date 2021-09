Výsledky prvních poprázdninových testů na všech deseti základních školách, které město zřizuje, označil náměstek primátora Daniel Marek (STAN) za potěšující: nákaza děti netrápí. Antigenní testy sice u dvou dětí podezření na koronavirem vyvolávané onemocnění covid-19 naznačily – následné laboratorní zkoumání s využitím přesnější metody PCR ale ukázalo, že šlo jen o planý poplach. Obě děti jsou negativní, potvrdil Marek ve čtvrtek dopoledne, kdy už byly k dispozici výsledky ověřovacích testů.

Ve čtvrtek testování ve školách pokračovalo – tentokrát se týkalo prvňáčků. V jejich případě padlo na vládní úrovni rozhodnutí o posunutí testu o jeden den, aby nebyla narušována slavnostní atmosféra prvního dne v opravdové škole. A v tomto případě byla informace o stoprocentně negativních výsledcích známa už také ve čtvrtek dopoledne; bezprostředně po testování. Na přetestování s vyhodnocením v laboratoři totiž nemusel ani jediný z čerstvých školáků – všechny antigenní testy prováděné ve čtvrtek měly negativní výsledek.

Další plošné testování ve školách ohlásila vláda na příští týden: bude to v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září. Podle výsledků – a to v celostátním měřítku – by pak mělo padnout rozhodnutí o dalším postupu.