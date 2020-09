Největší problémy zaznamenali v Mladé Boleslavi na 2. základní škole. „My jsme tím zasaženi, některé třídy máme v karanténě, mysleli jsme si, že tento týden rozjedeme v plném počtu, ale to se nepodaří,“ uvedl ředitel školy Matěj Povšík s tím, že jim onemocněla další kolegyně, kvůli čemuž dvě třídy z prvního stupně skončily v karanténě.

„Na druhém stupni nám pomohlo, že jsou tam povinně roušky a tak celá třída nemusí do karantény, pokud se objeví nákaza,“ doplnil ředitel. Právě kvůli absenci roušek na prvním stupni podle něho došlo na uzavření dalších tříd.

Třídy a žáci, kteří se dostali do karantény, mají nyní nasazenou distanční výuku, která funguje na více platformách. Pokud by došlo na plošné uzavírání škol, tak by na 2. základní škole sjednotili výuku do programu Microsoft Teams. Distanční výuku tady ale nepokládají za to nejhorší. „Největší problém je, když vypadnou kolegové, v jednu chvíli jsme byli na maximální kapacitě toho, co můžeme nasadit do suplování,“ dodal Povšík.

Benátky byly první

První škola, která se hned dva dny po zahájení výuky celá uzavřela, se nachází v Benátkách nad Jizerou na Husově náměstí. Výuka neběží ani měsíc a problémy s covidem zde zaznamenali znovu. „V úterý 22. září měl jeden pracovník školy pozitivní test na covid-19. V souvislosti s tím je další pracovník v nařízené karanténě,“ uvedlo vedení školy na svých webových stránkách.

Instituce situaci i nadále monitoruje a spolupracuje s hygienou. Výuka zde prozatím běží úplně normálně. „Zvládáme všechno výborně. Jsme zároveň připraveni přistoupit k distanční výuce,“ podotkl tamní ředitel Radek Dostál.

Jen ne distanční výuku

Na 5. Základní škole v Mladé Boleslavi nastalou situaci plnou nepříjemných opatření zvládají, ač je poměrně nelehká. Jestli tamní vedení ale něco děsí, pak je to vidina distanční výuky, která by znamenala další sociální izolaci.

„Udělali jsme si reflexi distanční výuky. Sjednotili jsme prostředí na takzvaný Classroom, na kterém se bude případně učit celá škola. Dětem už od první třídy jsme dali gmailové adresy s tím, že to budou obsluhovat rodiče. Jsme připravení, ale nepřejeme si, aby k distanční výuce vůbec došlo,“ popsala ředitelka školy Marcela Pavlíková.

Zůstat doma si podle ředitelky nepřejí ani místní žáci. Sama si dělala průzkum ve třídě o 25 dětech a pro případné zavedení distančního vzdělávání bylo pouze šest dětí. Nechtějí být především odtržené od ostatních.