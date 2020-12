Poslední letošní zastupitelstvo schvalovalo dotaci na provoz areálu. Jeho součástí je také podzemní labyrint. Dotace, o níž se jednalo, měla činit milion padesát pět tisíc korun. Přes určitý odpor opozice prošla.

Opozici se nelíbila výše dotace. Zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení) měla pocit, že je provoz příliš drahý. A tak se zastupitelé věnovali rozklíčování toho, co vlastně schvalují. Ukázalo se, že asi 600 tisíc jde na provoz labyrintu a zbytek do celého volnočasového areálu.

Měsíční náklady na samotný labyrint se pak pohybují kolem 53 tisíců korun. „Kdo tyto peníze dostává?“ ptala se zastupitelka Krumpholcová. „Peníze jdou třeba na úklid, na veřejné toalety, obsluhu a tak dále,“ popsal primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS).

Dotace na pokrytí loňských nákladů areálu zastupitelstvem nakonec prošla. Otázkou však je spíše to, co s ním dál. „V tuto chvíli není rozhodnuto o tom, jakým způsobem by bylo areál možné využít jinak než nyní, zatím je vše ve fázi hypotetických úvah. Doba udržitelnosti projektu byla v tomto případě pět let, takže už vypršela,“ popsala mluvčí města Šárka Charousková. Zábavní areál funguje již od roku 2014 a vznikl z evropských peněz. Proto jej vázala zmíněná pětiletá lhůta, po níž nebylo možné měnit či uzavírat provoz.

V původních chodbách objevených při stavbě parkovacího domu vznikl tehdy labyrint chodeb, kterým mohou návštěvníci procházet. Pod skleněnou kopulí se pak nacházejí prostory pro naučnou expozici. Ty slouží různým kulturním akcím. Jenže turistů sem mnoho nepřichází.

Podle prvního náměstka Jiřího Boušky (ANO) je provoz neefektivní. „Chodí nám tam 15 lidí denně (číslo je za rok 2019), provoz je neefektivní, chtěli bychom to nějak vylepšit, případně uzavřít. Vzhledem k návštěvnosti nám celý provoz nedává smysl,“ zmínil Bouška.

Letošní návštěvnost ještě není sečtena, vzhledem k tomu, že rok neskončil. „Určitě bude za rok 2020 ještě nižší vzhledem k tomu, že musel být areál několik měsíců uzavřen kvůli epidemiologické situaci. Co se týká nákladů na mzdy, je to skutečně zhruba 50 tisíc měsíčně, je zde obsluha, správce - technik a také sem dochází uklízečka,“ doplnila Šárka Charousková.