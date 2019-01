Bělá pod Bezdězem - Obyvatelé města se mohli seznámit s návrhem projektů na realizaci druhé částí parku náměstí. Ovšem zájem byl minimální.

Tato část parku na náměstí v Bělé by měla být nejvíce zmodernizovaná | Foto: Deník/Tomáš Ježek

Nemít jen náměstí, přes které člověk projde z jedné části do druhé a následně se ztratí v přilehlých bělských ulicích, ale mít náměstí, kde je možné se posadit a rozjímat. I takový je záměr architektů a projektantů, kteří teď řeší osud zbylé části Masarykova náměstí v Bělé. Rekonstrukce je z velké části financová z Regionálnío operačního programu střední Čechy.

Dendrologickým průzkumem prošlo 140 dřevin a odborníci rozhodli následovně:

11 dřevin pokácet

103 dřevin určeno k ošetření

26 dřevin bez zásahu

Všemu předcházel rozsáhlý dendrologický průzkum. Odborníci prozkoumali každý strom a keř na náměstí. Podle projektanta a zahradníka Ivana Marka je třeba pokácet 11 stromů. „Důvodem je především jejich špatný stav,“ řekl na jednání Marek. Za pokácené stromy dostane park adekvátní náhradu.

Novinky na východě

Především východní část parku na náměstí chtějí odborníci co možná nejvíce zútulnit. Jedna z několika variant navrhuje cestičku trochu pokřivit a kolem ní umístit netradiční prvky, které ovšem do prostředí vhodně zapadnou.

Přilákat by mohly především maminky s dětmi a hravé dospělé. „V žádném případě tam nechceme vybudovat dětské hřiště! Mohlo by jít o dřevěné prvky, na které by bylo možné se posadit a zároveň by na nich byly zobrazeny nějaké deskové hry,“ popsal návrh Marek. Vše by samozřejmě barevně ladilo s okolím. Také okolí současné historické kašny bude potřeba upravit. Především přístupová cesta žádnou příjemnou procházku nepřináší. Úprav se ale dočkají všechny cesty. Velký oříšek možná bude „japonská zahrada“. Na svém místě zůstane, ale trochu více by se těm pravým japonským mohla po rekonstrukci náměstí podobat. I když o její podobě se odborníci stále přou.

Občan: Jsem nadšen

Právě zrekonstruovaná část parku ji nemá, ale ta druhá by už v zemi mohla skrývat automatickou závlahu. Bez ní by se podle projektanta Ivana Marka o zeleň v takovém parku špatně staralo.

Nápadů mají odborníci opravdu hodně. Jenže vše má své ale. Podstatnou roli budou hrát památkáři. Na nich záleží, co v parku povolí a co ne.

„Jsem z toho nadšen a musím říct, že je to pěkné,“ uvedl na závěr jednání jeden z přítomných občanů. Ne všichni byli stejného názoru. „Přijde mi to kýčovité,“ míní další.

Nic ovšem není rozhodnuto, zatím šlo jen o návrhy, na něž město chtělo znát názory lidí. „Připravíme další setkání s občany, kde bychom jim už mohli představit konkrétnější návrhy,“ řekla starostka Bělé Daniela Pastorková.

Tak trochu smutné je to, že obyvatelé města neměli o prezentaci zájem. Přišla jen zhruba dvacítka lidí. „Čekala jsem více lidí,“ posteskla si na závěr jednání starostka.

Ježkovy oči…

Pohled na věc očima redaktora