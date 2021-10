Řezbáři pracovali v hale Pluhárna za průmyslovkou, kde jim zájemci mohli nahlížet přímo pod ruce; vytvářeli díla určená nejen k posezení, ale i k pokoukání. Nebo k počtení – vedle laviček s figurami vznikla třeba i jedna s citátem z Haškova Švejka. Nikoli náhodou: Tomáš Dostál, Marián Maršálek a Ivan Šmilauer ztvárňovali do dřeva literární téma. Nyní se jedná o dalším využití laviček souvisejícím s literaturou: umístěny by mohly být před městskou knihovnou.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nový přírůstek do kolekce vyřezávaných laviček z dílny dřevořezbářů získala Mladá Boleslav v rámci již tradičního Metalového sympozia, které se uskutečnilo v uplynulém týdnu. Tentokrát bez účasti uměleckých kovářů, jejichž pozvání ze zahraničí neumožnila pravidla v rámci opatření proti šíření koronaviru.

