Mladá Boleslav / Kosmonosy - Chodci jsou často v ohrožení. mnozí řidiči jsou značně bezohlední. Auta na chodníku u Fóra nikdo neřeší. Je to v pořádku?

Auta na chodníku nikomu nevadí? | Foto: Deník / Ladislav Mareš

Když jsme v minulých dnech psali o luxusním automobilu parkujícím v průjezdu panelových domů poblíž okresního soudu, vůbec jsme netušili, jakou vlnu reakcí vyvoláme.



Toto auto není totiž zdaleka jediné, které postává na místech určených jednoznačně pro chodce. Není také jediné, které je možná přehlíženo těmi, kteří by na tyto prohřešky měli dohlížet.



V diskusích čtenářů deníku i v jejich zprávách zaslaných do redakce upozorňujete i na další auta pravidelně najíždějící na chodníky, parkující u vchodu domů a bezprostředně ohrožující chodce včetně maminek s dětmi.



„Přijďte se podívat k Fóru, tam pořád stojí nějaká auta, " píše se v jednom z upozornění, která jsme do redakce dostali.



„Na chodníku nemá žádné auto co dělat. My tolerujeme zásobování, když tam jiná možnost není, ale parkovat tam auta rozhodně nesmí," řekl na náš dotaz ředitel městské policie Tomáš Kypta.



Podle jeho slov takových událostí řeší denně několik a není to nic jednoduchého. Prostor kolem diskotéky Fórum je na rozhraní Boleslavi a Kosmonos, a i to situaci docela komplikuje.