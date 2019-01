Mladá Boelslav - Bytový komplex Laurinova, kde má město poloviční podíl, čeká další rekonstrukce, na řadě je druhá část objektu

Bytový komplex Laurinova, který stojí v sousedství další "chlouby" města, budovy kasáren, kde měl vzniknout luxusní hotel | Foto: Deník / Šárka Charousková

Plesnivé zdi, netěsnící okna, zatékání do izolace, odmrzající dlažba, hnilobné procesy, voda v elektroinstalační skříni. To je jen namátkový výčet toho, co všechno připravuje svým obyvatelům bytový komplex Laurinova.

Zatímco první část „červených" bytů, bytové družstvo Laurinova I, už rekonstrukcí prochází (momentálně zde probíhá nové zateplení objektu), druhou část komplexu rekonstrukce teprve čeká.

V bytovém družstvu má Mladá Boleslav nadpoloviční podíl 51 procent a stejný podíl tvoří částka, kterou město do nápravy chátrajících bytů investuje. Byty kdysi stavěla firma Eube, která je však dávno v úpadku a škody tak platí výhradně vlastníci.

V průběhu rekonstrukce BD I se objevily další závady, které opravy značně zdražily, nejvýraznější bylo „odfláknuté" zateplení, které bylo nutno sundat a kompletně předělat. Toto podle Františka Kosiny, předsedy bytového družstva, v druhé části komplexu nehrozí.

„Náklady, které by mělo platit město, jsou v tomhle případě maximálně osm milionů korun," uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

A kolik peněz z rozpočtu už rekonstrukce zfušovaného bytového komplexu stála celkem? „Myslím, že v tuhle chvíli jsme už na dobrých čtyřiceti milionech korun," odpověděl náměstek Bouška.