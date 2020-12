"Senioři a děti z dětského domova na Mladoboleslavsku velmi děkují za výrobky od našich cukrářů a zahradníků a taky žákům domova mládeže za zdobené perníčky. Předali jsme je v rámci finanční podpory Nadačního fondu Škody Auto a MAS Dolní Pojizeří. Charitativní činnost jsme letos rozšířili i v dalších domovech seniorů v DD v Krnsku a například i v mladoboleslavském středisku Naděje a zejména na všech odděleních Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a to v souvislosti s Covid -19," napsal na sociální sítě a web ředitel školy Vratislav Morava.

Za lidmi, kteří se starají o ty, kteří jsou na jejich pomoci závislí, stojí silné příběhy. Jedním z nich je i ošetřovatel Lukáš, který měl těžkou formu Covidu-19. Jak nám prozradil, bylo to náročné, ale dal to. Už je zase v práci a pomáhá. Je to fajn, že rozdává všem seniorům v DPS ve Mšeně zase radost a úsměv a ten jak víme nic nestojí, ale způsobuje mnoho a obohacuje ty, kteří ho postrádají aniž ochuzuje ty, kteří ho darují a tak jím o Vánocích nešetřete.