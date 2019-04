Mladá Boleslav - Mladí manželé Eliška a Jakub Švajdovi už jsou na cestách. V pondělí opustili Česko a vrhli se na svoji dobrodružnou cestu kolem světa, na kterou si dávají přibližně čtyři roky. Čtenářům Deníku poslali ze svojí cesty prvních pár fotografií. Z republiky sice odcestovali letadlem, teď už je ale čeká stopování.

Jakub před odjezdem popsal přibližný plán cesty. "Osmého dubna máme let do Lisabonu, do Portugalska, kde budeme pár dní, potom se stopem dostaneme do Porta, projdeme Portugalsko, z Porta máme let na Madeiru, kde budeme asi 10 dní trekovat. Z Porta se poté přesuneme do Madridu, odkud už pojedeme stopem po zemi nebo lodí. Budeme se tedy pohybovat ze západu na východ, koncem roku chceme překročit hranici s Asií," uvedl Jakub.