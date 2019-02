Český červený kříž získá 28 vozů Škoda

Mladá Boleslav – Škoda Auto se stala novým partnerem Českého červeného kříže. Společnost oznámila, že spolupráce bude trvat pět let; memorandum o vzájemné spolupráci znamená i to, že v rámci partnerství poskytne společnost Škoda Auto mimořádnou podporu na pořízení 28 nových vozů. Bude to formou operativního leasingu na 12 měsíců. Zapojit se do něj mají autorizovaní partneři značky Škoda ve všech regionech České republiky.

Společnost Škoda Auto se stala novým partnerem Českého červeného kříže. | Foto: Škoda Auto

Jak uvedla společnost Škoda Auto, hlavním cílem bude zajistit spolupráci při zajištění mobility pracovníků Českého červeného kříže. Škoda Auto se uzavřením memoranda přihlásila k podpoře poslání Českého červeného kříže a je připravena zajišťovat mobilitu pracovníků prostřednictvím jejích vozů. „Jsme rádi, že můžeme alespoň tímto způsobem přispět k tomu, aby se pomoc k potřebným dostala včas. Současně si vážíme oboustranného přínosu spolupráce. Díky ní mohou například naši autorizovaní partneři v regionech pořádat kurzy a ukázky první pomoci pod kvalifikovaným vedením pracovníků Českého červeného kříže, což skvěle koresponduje s našimi dalšími aktivitami v oblasti prevence a bezpečnosti, tak jako je např. Naše iniciativa Bezpečný pátek, která si klade za cíl zlepšit bezpečnost a alarmující statistiky dopravních nehod na našich silnicích," uvedl prohlásil vedoucí prodeje Škoda Auto Česká republika Miroslav Bláha. Mobilitu oblastních spolků Českého červené kříže zajistí 15 vozů Škoda Fabia Combi a 12 automobilů Škoda Octavia Combi. „Ústředním orgánům pak poslouží automobil Škoda Superb Combi. Všechna vozidla budou provozována formou operativního leasingu na 12 měsíců od společnosti Škoda Financial Services a ponesou výrazný branding odkazující na partnerství mezi automobilkou Škoda, příslušným autorizovaným obchodníkem a Českým červeným křížem," uvedli Tomáš Kotera, vedoucí oddělení komunikace podniku a Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí Škoda Auto ČR. Český červený kříž autorizovaným partnerům značky Škoda poskytne personál a školení kurzů první pomoci na událostech, které jsou spojeny s bezpečnostní tématikou. „Zapojení prodejci tak získají cenné know how v oblasti prevence a bezpečnosti silničního provozu, která je pro mladoboleslavskou automobilku jednou z priorit podobně jako pomoc potřebným," dodali Kotera a Pelc.

Autor: Jakub Šťástka