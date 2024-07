Uplynul rok od uzavření celkem tří stovek poboček České pošty po celé zemi. Dotklo se to i obyvatel Mladé Boleslavi, kde byly uzavřeny dvě pobočky ze čtyř. Podle aktuálních zjištění však pro vedení města stále není celá věc uzavřená a pobočku na sídlišti chce znovu otevřít, dokonce jako hlavní poštu ve městě. Náhradou za to by byla zrušena ta na Komenského náměstí.

Do druhé zrušené pobočky na náměstí Republiky se už poštovní přepážky jistě nevrátí. Magistrát před několika týdny vypsal výběrové řízení na využití už rok prázdných prostor.

Rekonstrukce na sídlišti

Už rok jsou prázdné prostory po sídlištní poště v Havlíčkově ulici. Podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové však jednání o navrácení pošty do této lokality stále pokračují. „Je v plánu, že právě tady by vznikla do budoucna hlavní pošta. Což vyžaduje stavební úpravy a rozšíření prostor. Na místě už se byl podívat architekt a jednání s Českou poštou dále pokračují,“ řekla Deníku mluvčí magistrátu.

Podle Charouskové řešení situace předpokládá zrušení pobočky na Komenského náměstí. Právě její pozici hlavní pošty má převzít ta sídlištní. Takový je plán vedení magistrátu hned od oznámení České pošty, které pobočky zruší. Vyjednávání se zástupci pošty jsou však podle ohlasů z magistrátu zdlouhavá. „Stále platí, že zachování pošty na sídlišti je pro nás od začátku prioritou, protože v jejím okolí žijí tisíce lidí a je zde i nejlepší možnost parkování. Uděláme proto vše potřebné, aby tato pošta zůstala v provozu,“ prohlásil loni v červnu Raduan Nwelati, tehdy ještě v pozici primátora.

Využití prostor

Pobočka na náměstí Republiky také osiřela. To by se však brzy mělo změnit. Město však už nepočítá s návratem poštovních přepážek do této budovy. „Vypsali jsme výběrové řízení na využití prostor po bývalé poště, přičemž pro nás nebude hlavním kritériem nabídnutá cena. Chceme, aby tyto prostory byly smysluplně využity pro potřeby místních,“ řekl primátor Jiří Bouška.

Jaké využití by si vedení města představovalo, či jakému typu služeb dají při volbě radní přednost, zatím nechtěl specifikovat. „Uvidíme, jaké se sejdou nabídky a situaci podle toho vyhodnotíme,“ uzavřel Bouška.