Čerpali síly v Třeboni

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Spolek DMO Pobyty uspořádal před nedávnem pobyt v malebné třeboňské krajině. Klienti byli ubytovaní v areálu Relax Park Třeboň, kde měli všichni dostatečný komfort i příjemné soukromí.

„Pobyt byl, ostatně jako vždy, dokonale naplánován. Společné zážitky, výlety, adrenalin. Například jsme si sami uvařili oběd, prohlédli si pivovar, svezli se na bobové dráze, nebo vystoupali na Stezku korunami stromů,“ uvedl jeden z účastníků. Bazén, vláček, naučná stezka – o zážitky nebyla nouze.



Všechny akce, které spolek zajišťuje, z veliké části organizuje jeho předsedkyně, Kateřina Maxová. I když si klienti pobyt hradí sami, Kateřina musí sehnat peníze, kterými zaplatí ubytování a stravu asistentů, kteří se o své svěřence starají bez nároku na odměnu. Musí rovněž zarezervovat místo pobytu, místa v restauracích a naplánovat trasy. Je potřeba oslovit sponzory, navštívit lokalitu pobytu a domluvit na místě spoustu podrobností.



Akce se moc povedla. Kateřině, ale především všem asistentům, za ni patří ohromný dík. „Ovšem veliké poděkování se také musí vyslovit těm, kdo nám pomohli, jako třeba pivovaru Svijany, pivovaru Bohemia Regent, projektu Lipno bez barier, všem našim partnerům, zejména pak Středočeskému kraji, ale i Heleně Šádkové ze společnosti Help Centrum, která nejen že se jako asistentka zúčastnila pobytu, ale zajistila i různé zdravotnické pomůcky pro ještě větší bezbariérovost našich klientů. Hladkou a bezproblémovou cestu na místo a zpět domů pak zajistila akciová společnost BusLine. Navíc řidič Pavel Ceral je nejen velký profesionál, ale již se stal naší součástí i díky tomu, že mu asistence není cizí.



Poděkování si zaslouží i veřejnost, která nás podpořila svým pohybem s aplikací EPP "Pomáhej pohybem" nadace ČEZ, a.s. Děkujeme i Středočeskému kraji. Seznam by byl opět velmi dlouhý, omlouváme se, že nejmenujeme všechny, ale pomoci každého z vás si velice vážíme. Upřímný dík všem, kterým nejsou osudy ostatních lhostejné! Byli bychom nesmírně rádi, kdyby se podobný výlet podařilo zajistit i v příštím roce. Chtěli byste nám v této snaze pomoci? Teď to můžete udělat i při vašich obyčejných internetových nákupech. Jděte na www.givt.cz, vyberte svůj oblíbený e-shop a nakupujte. My dostaneme část peněz z ceny nákupu a vás to nestojí vás to ani korunu navíc,“ říká Kateřina Maxová.



Sdružení DMO Pobyty pomáhá lidem s dětskou mozkovou obrnou. Občanské sdružení DMO Pobyty organizuje pobyty pro tělesně postižené z celé republiky a je neziskové. Veškeré peníze musí Kateřina Maxová sehnat sama. Jejím úkolem je zorganizování pobytu od začátku do konce. Vytipovat lokalitu pro pobyt, zajistit akce během pobytu a hlavně najít osobní asistenty, bez kterých by pobyt ani nemohl být. Cílem jejích pobytů je povzbudit a vytrhnout tělesně postižené z denních stereotypů a zažít někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. Sdružení se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro handicapované a usnadnit jim již tak těžký život. Více informací o sdružení najdete na www.dmopobyty.cze.