„Dotace je určena na částečné pokrytí výdajů spojených se zvýšenými náklady na přepravu seniorů a administraci služby senior taxi v lednu až dubnu letošního roku,“ upřesnil Bohumil Horáček z boleslavského magistrátu. Peníze by podle něj měly pokrýt všechny náklady spojené s přepravou seniorů související s dopomocí řidičů.

„Do smlouvy o poskytování služby senior taxi bude také nově vložena povinnost řidiče poskytovatele v případě žádosti oprávněné osoby poskytnout jí pomoc při nastupování do vozidla a vystupování z vozidla,“ upozornil Horáček.

Řidiči budou také povinni lidem pomáhat při manipulaci s pomůckami a zdravotnickými potřebami, které případně používají třeba kvůli zlepšování své pohyblivosti.

Senior taxi je v Mladé Boleslavi skutečně hojně využívané. „V průměru má 500 jízd za měsíc a od zavedení na podzim jejich počet stoupá, patrně s tím, jak se lidé o této možnosti dozvídají,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Senioři platí 20 korun za jízdu, zbytek do výše sjednaného komerčního jízdného doplácí rovněž město. Ohlasy klientů jsou podle mluvčí velmi kladné, senioři ve městě po této službě volali už dlouho.

To ostatně potvrdil i František Pilous ze společnosti Central Taxi. Ta je podle něj velice ráda, že je mezi seniory o službu tak velký zájem. „Velmi se nám to rozjelo, senioři službu využívají opravdu hodně. Od nás jako od provozovatele to vyžaduje jiné služby a chování, než nabízí standardní taxi. Komunikace se seniory je jiná a delší. Senioři klidně třikrát zavolají, protože si nepamatují, jestli si objednali správně a tak dále,“ řekl František Pilous s tím, že není výjimkou ani to, že senioři volají již od časného rána, aby zjistili informaci třeba o tom, jestli ordinuje jejich lékař. „Celkový přístup řidiče a dispečinku tak musí být trochu jiný než je obvyklé,“ doplnil Pilous.