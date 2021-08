Stále platí, že k urychlení procesu je žádoucí rezervovat si termín testování předem přes internet. K tomu slouží aplikace na www.covidpass.cz – s následnou volbou „chci test“.

Testy, jež stát po lidech bez dokončeného očkování vyžaduje při nejrůznějších příležitostech včetně návštěvy restaurace či kulturních akcí, jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění: antigenní jednou za sedm dní a PCR dvakrát do měsíce. To se ale od září zásadně změní: okruh lidí majících nárok na testování „zdarma“ bude výrazně omezen (nově se to bude týkat pouze mladých lidí ve věku do 18 let, takzvaně rozočkovaných a klientů s lékařským potvrzením), aniž by se však změnily požadavky na předkládání certifikátů s výsledky testů vycházejících z odběrů provedených testovacími centry. Pak získají na aktuálnosti ceny stanovené pro samoplátce: antigenní test zde stojí 200 Kč, PCR přijde na 814 Kč.