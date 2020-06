ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE

V Mladé Boleslavi je velkou akcí podzimu, která se odbývá každoročně na Václava, tedy 28. září, Svatováclavská jízda, letošní ročník by pak byl již osmnáctý. Akci pořádá město spolu s Klubem historických vozidel MB. „Je to na konci září a tak počítáme, že věci už budou v normálu. Pokud ne, tak auta budou muset být dva metry od sebe a řidiči pojedou v rouškách,“ zavtipkovala boleslavská mluvčí Šárka Charousková s tím, že v případě, že by se cokoli změnilo po epidemiologické stránce, dá město včas vědět a pravidla upraví.

Opravdu ohroženou akcí je potom tradiční Anenská pouť v Mnichově Hradišti, ta by nemusela být vůbec. Přes všechny patálie jí však město chystá.

„Pouť připravujeme, ale nevíme, jestli ji budeme moci zrealizovat, protože nevíme, jaká budou aktuální nařízení vlády. To samé se týká také naší největší sousedské slavnosti, která připadá na 12. září,“ popsal kulturní referent Aleš Rychlý. Právě kvůli tomu, že nikdo neví, kolik lidí bude v době, kdy se akce mají konat, moci být najednou pospolu, je budoucnost pouti i sousedského setkání nejasná.

V případě, že by se nepřipravovalo vůbec a na poslední chvíli by vláda změnila pravidla, nebylo by například možné zajistit uzávěru v ulici u zámku, kde se obyčejně koná pouť. Takto zase Hradiště může riskovat, že všechny přípravy přijdou vniveč.

Benátky nad Jizerou se zase pro změnu rozhodly, že uspořádají „hygienickou“ venkovní akci pro děti. A to i kvůli tomu, že základní škola podle starosty Karla Bendla nejspíše neuspořádá žádnou rozlučkovou akci pro žáky devátých tříd, což by prý byla škoda.

Město jim tedy nabídne opožděnou oslavu Dne dětí s názvem Benátecký zámek plný pohádek aneb cesta pohádkovým parkem. To všechno se odehraje dne 27. června ve třináct hodin.

Z dalších tradičních pak určitě nebudou Slavnosti svijanského piva, Festival Krásná Louka nebo Romský festival. Poslední dvě zmíněné akce se však možná přesunou do podzimních měsíců, visí nad nimi ale hodně velký otazník. Například na Krásnou louku by totiž musely přijít alespoň čtyři tisíce lidé, aby nebyla úplně ztrátová. Současná opatření však takové množství neumožňují.