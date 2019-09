Bude Mladá Boleslav bez kolon? Napoví průzkum dopravního chování

Boleslavany čeká velké dopravní šetření s názvem Boleslav bez kolon. To má za úkol zjistit, jak to mají s dopravou. Průzkum započne už za několik málo týdnů. „V době od 1. do 18. října proběhne průzkum dopravního chování obyvatel Mladé Boleslavi, Kosmonos a obcí obsluhovaných Dopravním podnikem Mladá Boleslav,“ vysvětlil Pavel Šubrt z tiskového oddělení mladoboleslavského magistrátu.

Za cíl si pak klade zjistit takové informace, které by přispěly k návrhu takových opatření, která zajistí rychlejší, spolehlivější a také samozřejmě pohodovější dopravu nejen v Boleslavi, ale také v jejím okolí. „Žádáme oslovené domácnosti o pochopení a spolupráci. Skutečně nám jde o zlepšení dopravní situace do budoucna a vaše odpovědi budou pro výzkum cenné," uvedl náměstek primátora Raduana Nwelatiho Jiří Bouška. Jak celá akce proběhne? V prvním kroku mají určení tazatelé za úkol kontaktovat náhodně vybrané domácnosti s žádostí o spolupráci. Poté by ti, kteří o ni budou stát, měli vyplnit jednoduchý dotazník, jakýsi cestovní deník, což je možné on-line nebo telefonicky. Město upozorňuje, že účast není časově náročná, ale odpovědi jsou naopak pro město klíčové. Je tedy důležité, aby oslovení Boleslavané spolupracovali. Data budou výhradně určená k potřebám vyhodnocení dopravního průzkumu. Projekt spolufinancuje Evropská unie a je prováděn v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Autor: Zuzana Zelenková