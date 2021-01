Úřad je od konce roku 2019 přestěhován do zrekonstruovaného statku. V jedné jeho polovině lze vyřizovat úřední záležitosti a druhá posloužila jako dům služeb. Místní sem přicházejí třeba na manikúru či na pedikúru. Na budovy ale ještě navazuje dvůr a prostorná stodola.

„Můj velký sen je dokončit tento objekt. Stodolu za úřadem bychom rádi předělali na obřadní místnost,“ uvedla brodecká starostka Edita Nová.

Tento krok však nemá význam pouze pro svatebčany. Byl by také velmi praktický. „Máme matriku a oddává se u nás. Máme na to však jen takový nelibě vonící kamrlík. Jsou tam cítit vlhké zdi a místnost je velmi malá,“ podotkla starostka.

S ženichem, nevěstou a dvěma oddávajícími úředníky se do stávající oddací místnosti, která je v budově starého úřadu, vejde asi deset lidí. „Myslím, že si naše obec zaslouží reprezentativnější prostory,“ okomentovala Edita Nová.

Kromě toho všeho snoubenci o stávající oddací prostory moc nestojí. Vzhledem k nízkému počtu matričních úkonů tak Brodcům hrozilo, že by jim nadřazené úřady mohly matriku zrušit. Vedení městysu muselo situaci řešit s ministerstvy a nakonec se zrušení matriky podařilo odvrátit.

„Na matriky jsou totiž navázané pošty. Tam kde je matrika se pošta nesmí zrušit. Do budoucna by nám tedy hrozilo, že bychom přišly o dvě instituce,“ objasnila starostka.

Altán i starobylé sochy

Edita Nová by pro venkovní plochy chtěla parkovou úpravu. Vše by měl doplnit altán určený k venkovním svatbám. Do stodoly by se pak mohly vrátit sochy, které jsou nyní v depozitáři mnichovohradišťského zámku.

„Jedná se o Mariánské sousoší, které jsme měli na návsi. Je z pískovce, kterému již nesvědčí, aby byl umístěn venku. Rádi bychom tyto sochy zasadily do nové obřadní síně,“ popsala starostka, podle níž by místo mělo přidanou hodnotu a zároveň by se Brodcům vrátil jejich majetek.

Brodce už k vybudování nové obřadní síně mají stavební povolení i projekt. Edita Nová by pak na jaře chtěla vypsat výběrové řízení na zhotovitele. „Šlo by o investici tři až čtyři miliony korun. Uvidíme, jak to dopadne. Navíc by bylo škoda, aby tento areál zůstal nedokončený,“ dodala starostka.