SMRTÍCÍ PROPAGANDA a FAKE NEWS V POSTKONFLIKTNÍM PROSTŘEDÍ je téma přednášky Vladimíra Dzura. Jedná se o setkání se zajímavou inspirativní osobností prostřednictvím živého streamu z Impact Hub Praha. Ranní inspirativní snídaně proběhla ve středu 19. prosince v Knihovně města Mladá Boleslav a na mnoha dalších místech ČR.

Brain&Breakfast nabídl inspirativní snídani s Vladimírem Dzurem v mladoboleslavské knihovně | Foto: Iveta Karásková

Přednáška nabídla složité, ale zároveň aktuální téma. Posluchači po skončení živě diskutovali o současné situaci v České republice. Zajímali se o to, jak poznat, co je pravda a co jsou fake news. Všechny zajímalo, jak skutečně poznat nebo zjistit, co je realita.