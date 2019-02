Sto jedna let. Takové narozeniny oslavila Božena Šnáblová z Mladé Boleslavi. A protože její jubileum si zasloužilo pozornost, pro jeden z dárků si v doprovodu syna přišla na magistrát, kde ji přivítal náměstek primátora Daniel Marek.

STO JEDNA LET. Takové narozeniny oslavila Božena Šnáblová z Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/ Šárka Charousková

Božena Šnáblová se narodila v roce 1916 na jihočeském venkově, tedy do období první světové války. Do Boleslavi se přistěhovala v patnácti letech. Za tu dobu vystřídala řadu zaměstnání, pracovala i v kiosku automobilky. Do poslední chvíle sportovala, o čemž svědčí i to, že byla řadu let členkou Sokola, do 85 let cvičila jógu a ještě v 97 letech chodila na procházky po parku Radouč.

