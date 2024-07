Bouřky s přívaly deště škodily. To nejhorší ale má teprve přijít

Hasiči Středočeského kraje vyjížděli k velmi vysokému počtu událostí. V celém regionu došlo mezi 15. a 18. hodinou k 52 případům, kdy museli většinou odstraňovat popadané stromy, ale také čerpat vodu a odstraňovat další nebezpečné stavy. Z tohoto počtu se 10 událostí odehrálo na území Boleslavska. Mezi 18. a 20. hodinou přibylo dalších 95 událostí, přičemž 74 z nich se týkalo Boleslavska.

Město Bakov nad Jizerou výjimečně otevřelo sběrný dvůr, kam můžou obyvatelé uskladnit popadané větve, a to dnes od 12:30 do 14:30 a zítra od 8 do 14:30.

Dobrovolní hasiči v Bosni měli během včerejšího dne plné ruce práce. Odstraňovali jak popadané stromy, tak další objekty, které nezvládly nápor větru.

Zásadka a Mužský jsou dnes bez elektřiny. Dodávka by měla být obnova během dnešního dopoledne.

Bouřka neušetřila ani místní hřbitov.

U Ptýrova kolem 19. hodiny havarovali dobrovolní hasiči. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová uvedla, že: "Při výjezdu k spadlému stromu najeli na jinou větev a převrátili vozidlo na bok. Nehoda se obešla bez zranění."

K nepříjemnostem došlo i na železnici, kdy strom spadl na trať mezi Mladou Boleslaví a Bousovem. Spoje byly omezeny také na trati Debř - Bakov nad Jizerou.

Meterologové z Českého meteorologického ústavu vydali na platformě X další výstrahu na dnešek a zítřek. Zatímco dnes platí pouze nízký stupeň nebezpečí, na zítra je vyhlášen stupeň vysoký.