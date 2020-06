Boseň by ráda pro své občany zajistila lépe vypadající sběrná hnízda, v nichž jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jedno hnízdo v obci již mají opravené. „Rádi bychom toto dopřáli i občanům v našich místních částech Zásadka a Mužský a kvůli nedostatečné kapacitě vybudovali ještě jedno místo v části Boseň. Celkem tak dojde k vybudování tří ohrazených stání,“ uvedla starostka obce Hana Maudrová.

V rámci projektu by došlo také na zpevnění povrchu a položení zámkové dlažby s obrubníkem. Do zabetonovaných tvarovek pak přijde dřevěná konstrukce.

Hlavním benefitem realizace projektu by pak bylo to, že by jednoduše tato popelnicová stání vypadala lépe, snadněji by se udržovala a ačkoli prý obyvatelé Bosně třídí vzorně, mohlo by být ještě lepší i to. Svým hlasem může Boseň podpořit kdokoli a to na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/.