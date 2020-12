„Tentokrát jsme oslovili více dětských domovů, navíc i azylové domy a nízkoprahová centra. Doba je sice složitá, ale věříme, že vše proběhne hladce,“ uvedla dobrovolná hasička Hana Kuntošová, která je na Boleslavsku kontaktní osobou, na niž se dárci mohou obracet.

„Krabice je primárně určena pro děti z chudých rodin a letos nově i pro matky samoživitelky,“ připomněla s tím, že dárek z Krabice od bot je mnohdy jediný, který pod stromečkem najdou.

Budoucí dárci si na webu krabiceodbot.cz nejdříve zvolí sběrné místo. Pokud do vyhledávače zadají Mladou Boleslav, ukáže se jim v celém okrese pouze Borovice. Následuje výběr a rezervace dárku.

„Pak už jen stačí zabalený a označený dárek přinést do našeho sběrného místa. Sbírka končí 6. prosince, poté všechny dárky roztřídíme a rozvezeme,“ doplnila Kuntošová. Borovické hasičky nadílku naloží do vlastních aut, vzhledem k množství dárků zřejmě budou muset jezdit na etapy. Zamíří například do boleslavského dětského domova a azylového domu nebo do Semil a České Lípy.

Podle Kuntošové má Krabice od bot na rozdíl třeba od Ježíškových vnoučat docela nízkou propagaci. Přesto už se v Borovici podařilo vybrat přibližně sedmdesát procent dárků. Je přitom nezbytné dosáhnout sta procent.

„Dárky jsou pro konkrétní děti. Pokud nevybereme vše, tak to budeme kupovat z vlastních zdrojů. Když jsme někde slíbili čtyřicet dárků, nemůžeme jich přivézt deset,“ poznamenala.

Letošní novinkou, kterou hasičky vítají, je právě možnost přímého obdarování. „Dříve lidé nosili krabice označené třeba – holka pět let. Pak se takových krabic sešlo víc, než bylo potřeba,“ dodala Kuntošová.