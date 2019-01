Mladá Boleslav - Stojaté politické vody rozhýbal v úterý ráno skandál, který svými rozměry daleko přesahuje hranice regionu i kraje, přesto se ale Mladoboleslavska velice úzce dotýká. Zeptali jsme se, jak vidí tuto kauzu političtí představitelé Mladé Boleslavi.

Středočeský hejtman David Rath | Foto: Deník/Stulír Drahomír

Tady si můžete přečíst několik názorů napříč politickým spektrem.

Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav, ODS

„V tuto chvíli nemám tolik informací, abych se k tomu mohl nějak fundovaně vyjádřit, ale mohu říci, že mě to na jednu stranu velice překvapilo. Na druhou stranu, dlouhodobě jsme si na radě říkali, že nám pan Rath nechce poskytovat tolik informací, kolik bychom si představovali, ale důvod, proč tomu tak je, jsme neznali. S jeho zatčením to souviset může a nemusí, to se teprve v příštích dnech ukáže. V každém případě je to velice závažné obvinění."

Daniel Marek, náměstek primátora města, TOP 09

"Mám prozatím pouze kusé zprávy, a navíc v článcích, které jsou na internetu, píší v každém trošku něco jiného. Každopádně musím říci, že jsem na jednu stanu překvapen, na druhou ale nikoli. Ve vysoké politice je morální úpadek velký, a kolem krajských zakázek byla spousta nejasností už delší dobu. Takže pokud je pravda, že Davida Ratha chytli přímo při předávání peněz, tak pak není o čem diskutovat. Očekávám, že odstoupí ze všech svých funkcí a bude odsouzen. Ale jak jsem již řekl, mám minimum informací. Počkejme si na závěr vyšetřování."

Adolf Beznoska, náměstek primátora, ODS

"Pokud policie zatkne člověka s poslaneckou imunitou, má k tomu zřejmě pádný důvod. Těžko se víc vyjadřovat, když máme tak kusé informace, každopádně o jeho vině nebo nevině ať rozhodně soud."

Robin Povšík, náměstek hejtmana Středočeského kraje, zastupitel města Mladá Boleslav, ČSSD

„Vypadá to samozřejmě velice závažně, a ta situace je nepříjemná, i když ani já nemám v tomhle okamžiku o moc víc relevantních informací, než které přinášejí média. Ve středu se samozřejmě sejdeme a na tohle téma budeme jednat, protože musíme zaujmout jasné stanovisko. Je zapotřebí postupovat s rozvahou, ale situaci je nutné v řádu několika desítek hodin nějakým způsobem řešit a naznačit směr, kterým se jako středočeská sociální demokracie i vedení kraje budeme ubírat. V každém případě ale musím říci, že budeme pokračovat v tom dobrém a užitečném, co jsme pod vedením Davida Ratha začali."

Jiří Bouška, náměstek primátora Mladé Boleslavi, Volba pro Mladou Boleslav

"Informace o této kauze mám zatím pouze z článků v médiích, ovšem pokud je skutečně pravda, co se v aktuálním zpravodajství uvádí, totiž že porušil zákon, zaslouží si samozřejmě trest. Další vývoj ukáží až příští dny."

Karel Horčička, zastupitel města Mladá Boleslav, ČSSD

"Tuto zprávu jsem se dozvěděl ráno esemeskou od kolegy, a jelikož jsem v zaměstnání, neměl jsem dosud možnost získat nějaké další informace, abych si mohl vytvořit názor a vyjadřovat se k tomu. V tuto chvíli opravdu nevím o nic víc, než jiní čtenáři internetových zpráv."