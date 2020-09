Rekonstrukce čeká zimní stadion v Mladé Boleslavi. V úterý se na něm sešli představitelé města i sportu, aby projednali možnosti a způsob financování oprav. Rekonstrukce by měla navýšit kapacitu haly, zlepšit komfort a rozšířit zázemí především pro mládežnické týmy. Zároveň je v plánu propojení obou ledových ploch krytým průchodem.

Zimní stadion v Mladé Boleslavi. | Foto: Bohumil Horáček

Celková cena by se měla vyšplhat až na 200 milionů korun. Podle náměstka primátora Robina Povšíka (ČSSD) by část nákladů mohla pokrýt státní podpora, ta by podle jeho názoru mohla být v rozmezí 50 až 80 milionů korun.