Mladá Boleslav /FOTO/ - Evžen Krauskopf z Mladé Boleslavi si vybral netradičního koníčka. Jeho vášní jsou už téměř třicet let všechny možné druhy žárovek.

Evžen Krauskopf. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Třiačtyřicetiletý Evžen Krauskopf z Mladé Boleslavi si na samém začátku 80. let vybral netradičního koníčka. Jeho vášní jsou už téměř třicet let všechny možné druhy žárovek, výbojek nebo zářivek. Ve své sbírce má přesně 6753 roztříděných žárovek, dalších zhruba 25.000 na roztřídění teprve v krabicích čeká. Nejstarší kousky pocházejí z konce 19. století, řekl Krauskopf.

Láska od dětství

Žárovky a výbojky jej fascinovaly už jako malého. "Vzpomínám si, že jsem jako kluk stál na ulici a čekal, až se rozsvítí veřejné osvětlení. Později jsme s kamarády různě po skládkách hledali staré žárovky, ovšem tenkrát to bylo ještě za účelem jejich destrukce," vypráví s úsměvem Krauskopf. Sběratelské sklony se v něm probudily, když našel na půdě krabici plnou starých žárovek. Líbily se mu, a tak v létě 1981 začala sbírka, která nyní čítá téměř sedm tisíc exemplářů.

Na počátku 80. let se o dostupných žárovkách udržoval přehled snadno. V Česku existoval jediný výrobce, jímž byla Tesla Holešovice, žárovky se dovážely převážně z Polska, Ruska, Maďarska, Rumunska a NDR. "Původním cílem sbírky bylo mít to, co se používá v českých domácnostech," podotýká Krauskopf.

Odkaz Tesly

Po roce 1989 se však sortiment značně rozšířil, čímž se pro sběratele stal poněkud nepřehledným. "Spousta žárovek je od různých výrobců, ale vypadají v podstatě stejně, protože se používají totožné komponenty. Je pro mě tedy složitější udržet si přehled," vysvětluje. Novým cílem sbírky je tedy shromáždit jakýsi odkaz Tesly Holešovice, mít co nejvíce žárovek vyrobených tímto podnikem. To ovšem neznamená, že by Krauskopfa nezajímaly žárovky jiných výrobců.

Sbírat žárovky, výbojky a dokonce i zářivky není jako sbírat známky, toto hobby má mnohem větší prostorové nároky. "V současné době se z té vášně staly trochu sběratelova muka. Nestačím ani třídit nové přírůstky, navíc opravdu není jednoduché žárovky skladovat," říká sběratel. Výsledkem toho je, že kolem 25.000 exemplářů stále čeká na své roztřídění v krabicích schovaných u příbuzných a kamarádů. "Počítám, že do sbírky z tohoto nevytříděného materiálu přibude tak čtyři až pět tisíc žárovek," myslí si.

V jeho sbírce se najdou některé opravdu staré kousky. Nejstarší pocházejí z konce 19. století, přesné určení roku jejich výroby je ale obtížné. Mnoho žárovek je z první republiky, za cenné považuje Krauskopf i první výbojky Tesla ze 60. let. "Zajímavé jsou také ty, co vypadají jako původní Edisonovy žárovky, navíc jsou stále funkční," podotýká Krauskopf. Sám zkouší funkčnost každé žárovky, svítí zhruba 90 procent jeho vytříděné sbírky.

Známí o jeho vášni vědí a žárovky mu sami nosí. Vyplácí se také procházet bazary a prodejny elektra, kde se dají další přírůstky do sbírky najít. "Občas je třeba také oslovit zaměstnance technických služeb, jestli by mi někde něco nevěnovali. A musím říct, že v tomto případě se setkám s vstřícností a pochopením," vysvětluje.

Za nesymslné částky nekupuje

Podle něj je třeba na vesnicích stále dost lamp ze 60. let, kde jsou výbojky, jež by ve své sbírce přivítal. "Občas také někde vidím něco nad dveřmi, ale často se mi stane, že lidé si za to říkají nesmyslné částky. Některé věci je prostě nemožné získat, i když nabídnu novou žárovku a něco navíc," posteskl si.

Přestože sklo je křehký materiál, je "úmrtnost" žárovek v jeho sbírce prý minimální. "Když s tím vyloženě netřísknete o zem, tak se s největší pravděpodobností nic nestane," podotýká. Několikrát už část své sbírky půjčil na různé výstavy, v budoucnu by však rád výsledek své sběratelské vášně prezentoval v přitažlivé formě. "Řada těch věcí je krásných na pohled, ale samozřejmě nemohou být v krabicích. Rád bych je jednou dal třeba do vitrín ve velké místnosti. Možné to bude pravděpodobně až v důchodovém věku, ale doufám, že se k tomu jednou dostanu," dodává s úsměvem Krauskopf.