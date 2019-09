Čtyřicítka bicyklů bude hrazena z rozpočtu města. V pondělí zároveň dorazilo také 10 slibovaných elektrokol, které místním usnadní třeba jízdu do kopce. I ty lze vypůjčovat pomocí aplikace, kterou si zájemci o jízdu mohou stáhnout do svého mobilního telefonu, jednotlivé zóny se liší barvou.

„Zóny jsou vyznačené zelenou barvou, ty pak mají trošku jiný režim. Nástupní cena je 15 korun a každá minuta dvě koruny,“ pokračoval Bouška. Zatímco u běžných bicyklů lidé neplatí prvních 15 minut, které jsou dotované a nadále platí 16 korun za půl hodiny.

Kola město doobjednávalo, protože pro původní šedesátku byl v Boleslavi enormní zájem, během léta na jedno kolo připadalo i deset výpůjček. Původně se přitom jednalo o pokus, kterým v Boleslavi chtěli zjistit, jestli zde bude služba mezi veřejností vítaná.

Přijet měly také koloběžky, na ty si Boleslaváci ale ještě chvíli počkají. „Koloběžky testují, vždy to vymýšlí tak aby se to moc nekradlo a zároveň aby to mělo nějakou ekonomiku, takže koloběžky zatím nejsou,“ popsal Bouška, město s nimi počítá pro příští rok, pokud tedy již budou k dispozici.

Pro nenechavce pak Bouška vzkázal, že všechna Rekola jsou opatřena čipy, aby je nenechavci nemohli zcizit. Dvě elektrokola se dokonce ztratila a vzápětí zase našla hned první den provozu.