Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) se pomoc magistrátu má v první etapě týkat přibližně 600 osob. „Další žádosti o pomoc budeme řešit individuálně po vyhodnocení okolností,“ řekl primátor.

V nově zřízeném Centru pomoci budou působit čtyři úředníci magistrátu a další dva na telefonu. Bezúročné půjčky se budou poskytovat v závislosti na rozdílu dosavadních a nových záloh na energie. Pokud například žadatel dříve platil zálohu 3 tisíce korun a nyní má zaplatit 17 tisíc korun, rozdíl je 14 tisíc korun. Radnice mu v takovém případě nabídne bezúročnou půjčku 14, 28 nebo 42 tisíc korun. Tedy na jednu, dvě či tři splátky rozdílu v ceně. Půjčka bude mít dvouměsíční odklad, dlužník tedy začne splácet až třetí měsíc od obdržení peněz. Předpoklad je takový, že splátky budou ve výši 1 000 až 1 500 korun měsíčně. Splacení dluhu vůči městu by mělo proběhnout do tří let. Pokud se někdo do takto nastaveného splátkového kalendáře nevejde, podá speciální žádost o prodloužení doby splácení.

Ze zhruba tří tisíc lidí v Boleslavi, které krach Bohemia Energy zasáhl, na tuto pomoc dosáhne pětina, tedy přibližně 600.

Všichni žadatelé o půjčku musí mít trvalé bydliště ve městě. „V případě seniorů a invalidních důchodců stačí dodat potvrzení o pobírání starobního či invalidního důchodu a magistrát nic dalšího zkoumat nebude,“ vysvětlil Nwelati.

U samoživitelů si magistrát ověří sociální situaci žadatelů, stejně jako u rodin pobírajících dávky v hmotné nouzi nebo příspěvky na bydlení. „Žadatelé se musí prověřit, aby měli později půjčky z čeho splácet. Nechceme touto pomocí vytvářet nové dlužníky města,“ poznamenal primátor.

Město na tuto pomoc vyčlenilo z rozpočtu zatím šest milionů korun. Pokud bude velký zájem, je připraveno částku navýšit. „Čekali jsme, jaké rozhodnutí o pomoci přijde od vlády. Když jsme zjistiti, že v zásadě žádná rychlá a účinná pomoc nepřijde, rozhodli jsme se situaci řešit v rámci města,“ doplnil Nwelati.

Nově zřízené centrum pomoci bude nabízet kromě zmíněných půjček také poradenskou činnost. Zájemcům tam prostřednictvím plné moci pomohou přejít od dodavatele poslední nouze k trvalému dodavateli energie.