Mladá Boleslav - Zhruba za měsíc přivítají v areálu krytého městského bazénu, na okraji mladoboleslavského lesoparku Štěpánka, jubilejního platícího návštěvníka. Měl by nést označení 333 333.

KRYTÝ BAZÉN v Mladé Boleslavi funguje více než rok a u návštěvníků se těší stále větší oblibě. | Foto: archiv Deník

Zatím jich turnikety prošlo přes 310 tisíc lidí. Uvedl to vedoucí městského krytého bazénu Aleš Macoun.

„Vloni od 12. dubna, kdy byl provoz bazénu zahájen, do konce roku přišlo 161 tisíc lidí. Za letošního půl roku je návštěvnost zhruba stejná. K té trojkové hranici se tak rychle blížíme," říká Aleš Macoun.

Kapacita areálu je 260 lidí, což bylo zatím naplněno jednou. „Bylo to v den, kdy bylo zavřeno letní koupaliště, a tak lidé, kteří přijeli z okolí, využili návštěvy u nás. Kapacita tak byla na chvilku naplněna. Jinak ale návštěvnost je dobrá, kapacita postačuje," podotýká Aleš Macoun.

Bazén kromě veřejnosti pravidelně využívají sportovní plavci oddílu TJ Auto Škoda, mateřské i základní školy, Český červený kříž, Svaz tělesně postižených a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. „Původní obavy mnohých, že plavci vytěsní veřejnost, se ukázaly jako zbytečné. Pro veřejnost zůstávají i v odpoledních frekventovaných časech minimálně dvě dráhy volné," říká Aleš Macoun. V areálu se navíc koná pestrá doplňková činnost. V pondělí aquaerobik, v úterý plavání maminek, ve středu a v pátek saunové ceremoniály a zumba, ve čtvrtek plavání seniorů. Uvažují zde také o nabídce saunování školek. Od podzimu začne fungovat i nový kroužek místního Domu dětí a mládeže vodní pólo.

Nejvyhledávanejší je vířivka

Podle Aleše Macouna je nejvyhledávanějším místem v areálu vířivka v rekreační části. „Třeba tatínkové si tam rádi hoví, protože mají pěkný rozhled a vidí, kde se jejich ratolesti pohybují."

Co vedoucí areálu Aleš Macoun vidí jako úkol do budoucna, to je větší propagace letní terasy. „Skvěle umístěná terasa s krásným výhledem na park Štěpánka každého potěší. Jenže lidé si to uvědomí teprve tehdy, až náhodně přijdou. Je příjemné, když zajde sluníčko skočit do bazénu, a když vyjde, dát si v plavkách na terase kávičku, občerstvit se."

Jednatel společnosti Sportovní a rekreační areály Mladá Boleslav, která zajišťují také provoz krytého bazénu, Daniel Marek, který je zároveň náměstkem mladoboleslavského primátora, je s návštěvností spokojen. „Návštěvnost za dobu do loňského dubna hodnotím velmi pozitivně. Těch více než 310 tisíc návštěvníků nikdo nečekal a v podstatě každý, kdo k nám přijede z jiných podobných areálů, nám tyhle počty závidí. Fajn je, že se nám podařilo přilákat lidi z míst, kde podobné bazény existují z Jičína, z Jablonce a že se k nám tito návštěvníci vracejí. Obliba je jistě v tom, že máme teplejší vodu než v jiných bazénech. A lákadlem může být právě i rozlehlá terasa. Na občerstvení jsme také zapracovali a už je to mnohými zažité, že si ráno zaplavou, pak si na terase dají snídani a teprve poté jdou pracovat. Tenhle bazén patří k tomu, čím se v Mladé Boleslavi můžeme chlubit. Protože věříme, že zájem veřejnosti bude stoupat, chceme trochu kapacitě bazénu odlehčit. Rozhodli jsme se, že budeme rekonstruovat bazén v sokolovně. Přesuneme tam částečně závodní plavce, seniorské plavání a částečně školy," říká Daniel Marek.

Pozor, bazén uzavřen!

Od 5. do 11. září bude areál krytého bazénu zcela uzavřen. „Čeká nás celková sanitace a také opravy, které nelze dělat ani za částečného chodu. Je také nutné udělat povinnou dezinfekci bazénových van. Neznamená to, že by areál byl ve špatném stavu, ale nařizují nám to hygienické předpisy. Plánujeme vše stihnout za jeden týden," dodal Aleš Macoun.

Plavecký bazén a atrakce jsou otevřeny ve všední dny od 10 hodin, v sobotu a v neděli od 8.30 hodin. V pondělí, v úterý, ve středu a v neděli se zavírá ve 22 hodin, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se plave dokonce do půlnoci. Wellness se v pondělí a v úterý otevírá ve 14 hodin, ve středu, ve čtvrtek v sobotu a v neděli od 10 hodin, zavírá se ve 22 hodin, v pátek a v sobotu o půlnoci. Navíc středa je od 17 do 22 hodin vyhrazena i pro Dámský klub. V plaveckém bazénu bývá teplota 28 stupňů, v relaxačním bazénu, stejně jako v dětském bazénu 31 stupňů.