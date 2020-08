Nejnověji dělníci začali pracovat na rekonstrukci silnice v ulici 9. května v Mladé Boleslavi. S tou se pojí úplná uzavírka. Práce zde poběží až do 17. srpna. „Objízdná příjezdová trasa na Staré město je vedena přes Jaselskou, Českobratrské náměstí a ulicí Klaudiánova,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Rezidenti z dotčené oblasti mohou parkovat na dočasném parkovišti na ploše náměstí Míru před prodejnou potravin. Kromě toho sem nezajíždí ani autobusy a mimo provoz jsou i některé zastávky MHD jako 9. května, U parkoviště; Komenského náměstí; Náměstí Míru; Pod Hradem a Staroměstské náměstí.

Pozor je zapotřebí dávat také na tangentě. U autobusového nádraží totiž probíhá rekonstrukce železniční zastávky Mladá Boleslav – město. Dělníci při svých pracích občas zasahují do jednoho jízdního pruhu, proto i tady může docházet k drobnějším dopravním komplikacím.

Silnice v Bezděčíně

Úplně nejvýznamnější stavbou je podle magistrátu rekonstrukce silnice v Bezděčíně. Tam dělníci v různých etapách pracují už od loňského roku. Nejde však pouze o rekonstrukci povrchu. Bylo nutné zapracovat na zcela novém zasíťování. Všechny práce se zde navíc oproti původním plánům protáhly. A starosti zdaleka nekončí. Už nyní je patrné, že se na části silnice, na které je již nový povrch, bude zřejmě nutné znovu zapracovat. Jsou tam totiž propadlé kanály.

„Než bude zrekonstruovaná silnice v Bezděčíně převzata, musí proběhnout kolaudace, a také se musí podepsat převzetí díla,“ doplnila Charousková. Firma, která stavbu provádí tak případně dostane za úkol odstranit veškeré případné nedostatky na vlastní náklady.

Následující etapa si pak v Bezděčíně vyžádá úplnou uzavírku. „Celková uzavírka Pražské začne 17. srpna a potrvá do 30. listopadu, to už by měla být finální fáze,“ potvrdila Charousková.

Pracuje se i u nemocnice

Klid po dopravní stránce není ani u nemocnice. Uzavírka v ulici Palackého a okolí nemocnice souvisí s výstavbou parkovacího domu a celkovou rekonstrukcí ulice. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic pak pokračují v obnově Jičínské ve směru na Řepov.

O moc lépe na tom nejsou řidiči ani mimo Mladou Boleslav. V Mnichově Hradišti se během srpna bude přesouvat rekonstrukce Masarykova náměstí blíže k městskému úřadu. V Benátkách nad Jizerou pak již probíhá poslední etapa oprav Pražské ulice. Navíc před městem vzniká i nový kruhový objezd, který zde byl zapotřebí i kvůli tomu, že v daném místě, tedy u sjezdu z dálnice, vzniká nové rychlé občerstvení a supermarket.