Mapy s modrým rozlitím značí pětiletou vodu, mapy s červeným pak stoletou povodeň. Jak je z většiny snímků patrné, rozdíl mezi oběma variantami není zas až tak zásadní, jak by se dalo čekat. Navíc oproti území, kudy protéká Labe, se zdá okolí Jizery i Vlkavy velmi bezpečné.

Jaké oblasti by byly nejvíce zasažené? Řeky se podle mapy nejvíce rozvodní v neobydlených oblastech. Klidné spaní by během stoleté vody neměli obyvatelé Strenic a Vince, voda by ohrožovala i hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. Okolí Jizery v Mladé Boleslavi by bylo úplně zaplaveno až po Ptáckou ulici, včetně Škoda Auto Technologického centra nebo Krásné louky. Na další místa se každý může podívat přímo na webu PZMK.