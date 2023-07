Pejska Zora zlákala otevřená branka u domu a vydal se sám na výlet. Daleko ale nedošel. Jeho cesta skončila zřejmě pádem do zahradního bazénu u jednoho z domů. Před utopením ho zachránili mladoboleslavští policisté. Byl zcela vyčerpaný a vše nasvědčovalo tomu, že ve vodě strávil celé hodiny.

Pejsek Zoro strávil v bazénu zřejmě několik hodin. Packy měl od krve, jak se snažil dostat ven. | Foto: Policie ČR

K události došlo na konci června. Mluvčí policie Barbora Schneeweissová sdělila, že si majitelé domu všimli v brzkých ranních hodinách cizího psa, který plave v jejich bazénu. Protože měli z velkého psa strach a neznali ho, zavolali raději na pomoc policisty.

„Jednalo se o rotvajlera, který do bazénu skočil nebo spadl a nemohl se už sám dostat ven. Pravděpodobně tam strávil několik hodin, možná celou noc, byl již značně vyčerpaný a měl krvavé packy, které si odřel při neúspěšných pokusech o únik z bazénu,“ potvrdila mluvčí.

Policisté psa z vody zachránili a vydali se hledat jeho majitele. Rotvajlera uvázali na provizorní vodítko a nechali ho, aby jim sám ukázal cestu domů. Pes sice zastavil o tři domy vedle, ale tam už se vědělo, čí čtyřnohý společník to je. Soused jej poznal a nasměroval policisty ke správnému domu. Ukázalo se, že rotvajler se jmenuje Zoro. „Hlídali jej rodiče majitelů, kteří omylem, aniž by to tušili, otevřeli branku, čehož pes využil a vydal se na výlet. Naštěstí vše dobře dopadlo a Zoro se v pořádku vrátil do svého domova,“ konstatoval Barbora Schneeweissová.