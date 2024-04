Letošní jaro je plné překvapení. Po letních teplotách má následovat ochlazení. A spolu s ním i deště. Zatímco tento víkend mají denní teploty na Boleslavsku dosáhnout 20 stupňů, v týdnu přijde rapidní ochlazení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle serveru yrno.cz, známého mezi lidmi jako norská předpověď počasí, by v sobotu mělo být na Boleslavsku slunečno nebo jen lehce zataženo s denními teplotami až 21 stupňů. I v neděli mají teploty vystoupat k 20ti stupňům Celsia, ovšem mělo by být už pod mrakem.

V příštím týdnu se ale z letních triček vrátíme k zimním bundám.

V pondělí by mělo být ještě celkem příjemných 15 stupňů, ale už ve středu se má Boleslavsko probudit do deštivého dne s teplotami nanejvýš 8 stupňů. V noci by teplota měla klesnout dokonce pouze na 1 stupeň Celsia.

A neohřejeme se ani o víkendu 20. a 21. dubna. Oba dny mají být deštivé s teplotami maximálně 8 stupňů.