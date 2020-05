ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

To je i případ největšího města regionu. Vedení Mladé Boleslavi věří, že má město co nabídnout turistům, přestože je vnímáno spíš jako průmyslové město.

Mluvčí města Šárka Charousková připomněla, že podporu turistického ruchu zajišťuje především městem zřízené Infocentrum Mladá Boleslav. To stojí například za vznikem takzvané Metalové stezky, která provede turisty zajímavými místy v Boleslavi, kde se díky interaktivním panelům o každém z nich dozvědí nejpodstatnější informace.

Davy návštěvníků

Do Mnichova Hradiště v době nouzového stavu přijíždělo tolik návštěvníků, že muselo být dočasně uzavřeno parkoviště. A více než dost turistů míří do vstupní brány do Českého ráje stále. Speciální balíčky na přilákání dalších proto město nechystá. „Potěšilo by nás, kdyby se návštěvníci vydávali především na zámek, což je hlavní turistická destinace,“ připomněl starosta Ondřej Lochman.

Hradiště chce propagovat vedle zámku také Zásadku nebo lesopark. Dále turistům nabídne letáky s turistickými trasami po mikroregionu Mnichovo Hradiště, který by měla vést na místa, jako je Březina, Žďár nebo Mnichovo Hradiště, různými trasami. Podle Lochmana je však stále důležité, aby se lidé nepřestali chovat obezřetně.





Z Hradiště pak lidé nejčastěji proudí na Drábské světničky. „Ač jsme za turisty rádi, tak jich je v tuto dobu opravdu hodně, naše parkoviště opět nestíhají. Doporučujeme tedy také parkování na Valečově. Aby lidé nedostávali pokuty za to, že zužují průjezd nebo stojí na zeleni,“ připomněl starosta.

Parkoviště řešili koncem minulého týdne také starostové ze Sdružení Český ráj. „Lidé stojí na loukách chráněné krajinné oblasti a dalších místech, snažíme se vymyslet nové parkovací plochy,“ doplnil Lochman.

Nové parkovací plochy

Podle Hany Mudrové, starostka Bosně, pod níž spadá Valečov, je pod hradem parkování v pořádku. „Horší je to na Mužském, tam nejsou parkovací plochy,“ připomněla. Jediná možnost, kterou obci dovoluje územní plán, je parkoviště na soukromém pozemku. „Oslovili jsme majitelku. Bylo by to poslední odstavné parkoviště, protože dál už je jen vyhlídka s placeným parkováním,“ vysvětlila starostka. V jednání je ještě menší odstavná plocha na území chráněné krajinné oblasti Český ráj.