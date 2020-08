Martina Chmelová začala s nábory loni na jaře, a jen za necelý rok nasbírala více než tisíc dárců kostní dřeně, což je obrovský úspěch. Začala na Boleslavsku a postupně se s Náborem hrdinů podívala do různých koutů České republiky. Nyní ji Český národní registr dárců kostní dřeně nominoval na Ženu regionu.

„Těší mě, že se mezi mladými lidmi najdou takoví, jako je Martina Chmelová. Přestože ji samotnou do registru ze zdravotních důvodů vzít nemůžeme, neodradilo ji to a spolupracuje s námi jinak. Rozhodně to není samozřejmost a já si velmi vážím každého, kdo nezištně pomáhá lidem, kteří si sami pomoci nemohou,“ uvedl Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně.

Sama Martina Chmelová má z nominace velkou radost. „Je to zvláštní a moc hezké. Už jen samotná nominace je takové malé vítězství. Je krásné, že někdo vidí, že naše aktivity mají smysl,“ uvedla žena, která rozhodně neusíná na vavřínech a nábory pořádá dál. Navzdory koronaviru a i přesto, že je aktuálně v jiném stavu a každý očekával, že bude spíše odpočívat.

„Těhotenství je bez komplikací, ani nevnímám zatím, že se něco děje, takže můžu pokračovat dál a doufám, že dokončíme všechny podzimní plány. Snažíme se toho co nejvíc stihnout, protože nějaká pauza asi nastane,“ upozornila Chmelová, která již doma má syna (3,5 roku).

Ani po porodu by nechtěla vypadnout z tempa. Má naštěstí pomocníky v podobě manžela a přátel, kteří mohou na náborové akce vyjíždět místo ní s tím, že Martina bude vše koordinovat z klidu domova.

Koronavirus všem dárcům a náborovým organizacím udělal znatelnější čáru přes rozpočet. Nábory se na nějaký čas v podstatě zastavily. Pacienti s leukémií však kostní dřeň potřebují stále. Velký počet náborových akcí by ale měl proběhnout v září, na které připadá také světový den dárců kostní dřeně. „Doufáme, že nám to nezhatí další vlna koronaviru,“ doplnila Chmelová.

Soutěž probíhá ve všech regionech České republiky od roku 2009

Je plná silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu.

Hlasovat pro Martinu Chmelovou mohou zájemci na webu soutěže: http://www.zenaregionu.cz/zena/1152/martina-chmelova