Městské knihovny na Boleslavsku mění pro nadcházející dny provozní dobu. Většina jich na vánoční svátky zavře, naproti tomu v Mladé Boleslavi bude v některé dny otevřeno.

Kniha. Ilustracní foto | Foto: Shutterstock

O změnách v provozní době v průběhu vánočních a novoročních svátků informovala na svém webu Knihovna města Mladá Boleslav. „Knihovna bude uzavřena od 23. prosince do 26. prosince a také od 30. prosince do 1. ledna,“ píše se na webu knihovny.

Městská knihovna Kosmonosy vyhlásila na dobu od 25. prosince do 1. ledna vánoční dovolenou. Stejné je to i v Benátkách nad Jizerou, kde bude knihovna uzavřena už od pátku 22. prosince. I knihovna v Bakově má o svátcích dovolenou. „Z důvodu dovolené bude knihovna uzavřena od 27. do 29. prosince,“ píše se na webu knihovny. Obdobné oznámení visí i na webu knihovny města Dobrovice.