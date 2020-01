Do Mladé Boleslavi se vrací soutěž Boleslavsko hledá talent. Půjde již o čtvrtý ročník soutěže, která dává šanci talentovaným dětem na sebe upozornit. Organizuje ji Nadační fond Šance dětem.

Finále soutěže Boleslavsko hledá talent | Foto: PSPA / Slávek Růta

Do soutěže se mohou hlásit děti ve věku od 8 do 18 let. Klání je určeno jednotlivcům i skupinám z nejrůznějších oborů, ať už jde o umění, sport, kulturu i další zajímavé formy.