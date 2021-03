V pondělí dopoledne se na veřejnost dostala zpráva, že očkovací centrum v Mladé Boleslavi omezuje provoz. Mluvčí Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová ale naznačila, že šlo o nepřesnou interpretaci. „Neomezujeme provoz, jen je málo vakcín. Proto v pondělí očkujeme pouze pacienty druhou dávkou. V úterý v tom budeme pokračovat. Jedná se celkem o zhruba 460 lidí,“ popsala Kopalová.

V úterý má Klaudiánova nemocnice dostat od Středočeského kraje informaci, jak to bude s vakcínami v dalších dnech. Mezitím se mohou lidé standardním způsobem na očkování objednávat, ale v tuto chvíli jim nepřijde SMS s termínem první dávky očkování.

V Mladé Boleslavi se očkovací centrum nachází v hlavním sále Domu kultury. Na jeho balkoně pak probíhá také antigenní testování. Další očkovací centrum vzniklo v uplynulém týdnu také v Mnichově Hradišti. Zde ho lze navštívit v místním kině.

Vlastní očkovací centrum chystají také Benátky nad Jizerou. Podle starosty Karla Bendla je to ale velmi obtížná disciplína, k níž je zapotřebí mnoho různých potvrzení. To se městu ale podařilo. „Jenže zatím nejsou vakcíny,“ uvedl starosta. Avšak navzdory tomu by se občané Benátek brzy měli svého očkovacího centra dočkat.

Jak se registrovat na očkování?

• registraci a rezervaci termínů očkování lze provést prostřednictvím centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz),

• u imobilních lidí je nutné kontaktovat svého praktického lékaře, v takovém případě totiž platí výjimka z registrace přes Centrální rezervační systém.

• pro samotnou rezervaci termínu je třeba mít k dispozici kód PIN2, který jste obdrželi při registraci

• pokud je bezprostředně po vaší registraci kapacita vybraného očkovacího místa již naplněna, využijte v následujících dnech pro rezervaci termínu očkování odkaz reservatic.com/ockovani

Očkovací centra na okrese:

Mladá Boleslav

• Sídlo: Hlavní sál Domu kultury Mladá Boleslav, ulice Dukelská 1093, vstup hlavním vchodem

• Provoz: 7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Mnichovo Hradiště

• Sídlo: Kino, ulice Ivana Olbrachta 897

• Provoz: dle objednaných klientů