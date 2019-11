Na středu 6. listopadu je v celé České republice avizovaná stávka učitelů, kteří jsou naštvaní kvůli nízkým platům a jeho minimálnímu růstu. Zapojení mladoboleslavských středních a základních škol je ale zatím spíše ve hvězdách. Rozhodnout se má během pondělí a úterý, někde už ale měli při pondělku zcela jasno.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Ilona Pergrová

Zapojovat se nehodlá například boleslavské gymnázium Josefa Pekaře. „Zatím se po konzultaci s odbory nechceme připojovat, je to všechno na poslední chvíli a špatně připravené. Jednak stávka byla vyhlášena v pátek, kdy polovina škol měla ještě volno. Z ředitelského volna jít do stávky je až směšné, další věcí jsou reakce veřejnosti, která není na straně učitelů," uvedl ředitel gymnázia Vlastimil Volf. Podle něho nejde o žádnou nahodilou záležitost, kterou bylo potřeba organizovat tak narychlo, ale naopak jde o dlouhodobou nespokojenost ze strany učitelů. „Taková stávka se měla udělat například za 14 dní, aby se všem pořádně vysvětlilo, o co půjde,“ dodal Volf.